Beton santralinde beline kadar kuma gömülen işçiyi itfaiye kurtardı

Güncelleme:
Adıyaman'ın Besni ilçesindeki bir beton santralinde beline kadar kuma gömülen işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan işçinin durumunun iyi olduğu belirtildi ve soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde beton santralinde beline kadar kuma gömülen işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sayören köyünde meydana geldi. Beton santralinde kum eleme makinesinin içerisinde bulunan kuma gömülen H.D.'nin sesini duyan arkadaşları çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca durum itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından beline kadar kuma gömülen H.D., sıkıştığı yerden çıkartıldı. Ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürülen H.D., tedaviye altındı. H.D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Mustafa ÖNDOĞAN-Kamera-ADIYAMAN-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti

ABD görüntüleri yayınladı! 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk

Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor

Baba Cihantimur 'dolandırıldım' deyip adliyeye koştu! Bakın nasıl kandırmışlar

Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi

ABD görüntüleri yayınladı! 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk

Savaşta 7. gün! Tahran'da art arda büyük patlamalar oldu

Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü

