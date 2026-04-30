Beton mikseri, otomobili metrelerce sürükledi

HATAY'da beton mikserinin çarpıp metrelerce sürüklediği otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 16 Nisan'da saat 16.30 sıralarında Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesi Antakya-İskenderun kara yolunda meydana geldi. Caddede ilerleyen beton mikseri, önünde ilerleyen otomobile çarptıktan sonra metrelerce sürükledi. Kazayı fark etmeyen beton mikseri şoförü, bir süre bu şekilde ilerledi. Çevredekilerin uyarısıyla kazayı fark eden şoför, aracı durdurdu. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan otomobil sürücüsü, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

