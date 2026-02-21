Haberler

Balıkesir'de devrilen beton mikserinin yıktığı ağaçların altında kalan işçi öldü

Güncelleme:
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu ağaçların altında kalan 22 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. Olayda sürücü de yaralandı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde devrilen beton mikserinin yıktığı ağaçların altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Gökçeyazı Çok Programlı Lisesinin bahçesinde istinat duvarı yapım çalışmaları sırasında zeminin çökmesi sonucu 10 BY 553 plakalı beton mikseri devrildi.

Devrilmenin etkisiyle beton mikserinin yıktığı ağaçların altında kalan işçi Şakir Özcan (22) ile sürücü S.U. (57) yaralandı.

İhbarla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan kontrolde Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde tedaviye alındı.

Kaynak: AA / Alper Çobanoğlu
