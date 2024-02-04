Üye Girişi
Haberler

Beton mikseri çarptı, genç kız ağır yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Muğla'da beton mikserinin çarptığı Ecenur Gütür ağır yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

MUĞLA'da beton mikserinin çarpıp, 20 metre sürüklediği Ecenur Gütür (21) ağır yaralandı; kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Fethiye ilçesi Çatalarık Mahallesi'nde meydana geldi. B.B.'nin kullandığı 48 HU 074 plakalı beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan Ecenur Gütür'e çarptı. Mikserin altında kalıp, 20 metre sürüklenen Gütür, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gütür'ün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Beton mikseri şoförü gözaltına alınırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fethiye Güvenlik Soruşturma Trafik Kaza Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yargı Fırat kim, gerçek adı nedir? Alican Yücesoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yargı full HD bölüm izle! Yargı 81. bölüm tek parça izle! Yargı son bölüm neler oldu? DEM Parti İstanbul adayı Başak Demirtaş olacak mı? DEM Parti İstanbul adayı kim olacak? Yönetmelik nedir, kim çıkarır? TBMM yönetmelik çıkarabilir mi? Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Trabzonspor FK hangi kanalda, şifresiz mi? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 4 ŞUBAT | Baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında son durum nedir? Aile Gençlik Fonu başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? Aile Fonu başvuruları (E-Devlet) nasıl yapılır? Kıvanç Tatlıtuğ abisi kim? Cem Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında? Evlenecek çiftlere yardım fonu ne zaman başlayacak? Deprem bölgesi, Aile ve Gençlik Fonu başvuru tarihi belli oldu mu? 4 Şubat TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 4 Şubat Pazar ATV, Kanal D, Star, Show, Fox'da neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Şubat günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Resmi Gazete bugün (4 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Merkez Bankası başkanı istifa etti mi? Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa mı etti, neden istifa etti? Taksiciyi vuran adam kimdir? İzmir'de taksiciyi vuran adam kim, adı ne? Taksiciyi vuran adam yakalandı mı, son durum ne? Alper Gezeravcı döndü mü? Alper Gezeravcı dönüşü ertelendi mi, neden?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title