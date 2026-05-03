BESOB 45. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (BESOB) 45. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde mevcut Başkan Fahrettin Bilgit, yeniden başkanlığa seçildi.

Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Yıldırım Bayezid Salonu'nda Gürsu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Orhan divan başkanlığında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısı, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Faaliyet, denetleme kurulu, bilanço, gelir ve gider hesap raporları okunarak üyelerin onayına sunuldu.

Genel Kurulda başkanlığa adaylığını koyan mevcut BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, Bursa Servis Aracı İşletmecileri ve Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Sadi Aydın ve Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası Başkanı Erdal Çelebi birer konuşma yaptı.

Oy verme işleminin ardından yapılan sayımda, 544 oyla Fahrettin Bilgit yeniden başkanlığa seçilirken, Erdal Çelebi 141, Sadi Aydın ise 41 oyda kaldı.

Genel Kurula, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkan Vekili Bahri Şarlı, Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, oda başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal
