Adıyaman'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Güncelleme:
Adıyaman'ın Besni ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Cirit Meydan Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Hüseyin Murat T. yönetimindeki 35 ZH 863 plakalı otomobil ve Halil İbrahim A. yönetimindeki 07 YRA 74 plakalı otomobil ile Yunus Emre K.'nin kullandığı 31 DR 361 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri sürücüler ile otomobillerde bulunan 3 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi

İran dediğini yaptı! Bir ülkenin daha başkentini vurdu
Herkesin hayalini kurduğu maça gidip canı sıkılınca yaptığıyla pes dedirtti

Herkesin hayalini kurduğu maça gidip yaptığıyla pes dedirtti
Öldürüldüğü iddia edilen Hamaney'den günler sonra ilk açıklama

Öldürüldüğü iddia edilen Hamaney'den günler sonra ilk açıklama
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Basamağa çıkmak bile yetmedi! Bir muhabirin en zor anları

Canlı yayına damga vuran olay
Herkesin hayalini kurduğu maça gidip canı sıkılınca yaptığıyla pes dedirtti

Herkesin hayalini kurduğu maça gidip yaptığıyla pes dedirtti
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız

Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
Tek penaltı atışı için 226 kilometre yol gittiler

Sizce gol oldu mu? Tek penaltı atışı için 226 kilometre yol gittiler