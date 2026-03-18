Adıyaman'da zincirleme kaza: 6 yaralı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Cirit Meydan Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Hüseyin Murat T. yönetimindeki 35 ZH 863 plakalı otomobil ve Halil İbrahim A. yönetimindeki 07 YRA 74 plakalı otomobil ile Yunus Emre K.'nin kullandığı 31 DR 361 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri sürücüler ile otomobillerde bulunan 3 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı