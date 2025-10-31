Besni'de Yolda Alev Alan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeyken alev alan Ali Özer'e ait otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülse de kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Korupınar Mahallesi'nde yolda ilerleyen Ali Özer'e ait 06 DJ 4781 plakalı otomobilde öğle saatlerinde yangın çıktı. Özer, otomobili kenara çekip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
