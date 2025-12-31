Haberler

Karda mahsur kalan çoban ve 800 küçükbaş hayvan kurtarıldı

Karda mahsur kalan çoban ve 800 küçükbaş hayvan kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle dağda mahsur kalan çoban ve 800 küçükbaş hayvan, jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle dağda mahsur kalan çoban ve 800 küçükbaş hayvan kurtarıldı.

İlçeye bağlı Hacı Halil köyünde çoban tarafından dağa otlatılmaya götürülen 800 küçükbaş hayvan gece geç saatlerde başlayan kar yağışı sonrası mahsur kaldı. Çobanın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Dağda mahsur kalan çoban ve 800 küçükbaş hayvan görevliler tarafından kurtarılarak, güvenli bölgeye geçmeleri sağlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göz gözü görmüyor! Sivas-Kayseri yolu kapandı

Göz gözü görmüyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapandı
İran'da protestolar başladı! Kaymakamlık binasını bastılar

Komşu karıştı! Protestocular kaymakamlık binasını bastı
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Göz gözü görmüyor! Sivas-Kayseri yolu kapandı

Göz gözü görmüyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapandı
Metroda arbede! Güvenlik görevlilerine böyle saldırdılar

Metroda arbede! Güvenlik görevlilerine böyle saldırdılar
Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz