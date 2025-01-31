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Besni'de Polis Esnafa Dolandırıcılığa Karşı Uyarılarda Bulundu

Besni'de Polis Esnafa Dolandırıcılığa Karşı Uyarılarda Bulundu
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Besni ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı esnafı bilgilendirmek amacıyla ziyaretler gerçekleştirdi. Güvenlik kameralarının önemi ve dolandırıcılık yöntemleri hakkında uyarılarda bulunuldu.

Besni ilçesinde polis esnafı dolandırıcalara karşı uyardı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, "Bilgilendirme Faaliyeti" kapsamında Yeni Besni Mahallesinde bulunan esnafı dolandırıcılara ve hırsızlık olaylarına karşı uyarıldı.

Ekipler iş yerlerini ziyaretlerinde bilgilendirme broşürleri dağıtarak dolandırıcılık ve hırsızlık olayları ile güvenlik kamerasının önemi hakkında uyarılarda bulundu. ???????

Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel
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