Besni'de Fındık Büyüklüğünde Dolu Yağışı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen dolu yağışı, ilçe merkezini beyaz örtüyle kapladı. Meteoroloji'nin 'Sarı' kodlu uyarı yaptığı bölgede, 20 dakika süren şiddetli dolu yağışı sonrası yollar ve çatılar beyaza büründü.
Besni'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan dolu yağışı, ilçe merkezini adeta beyaz örtüyle kapladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'Sarı' kodlu uyarı yaptığı kentler arasında yer alan Adıyaman'da, Besni ilçe merkezine fındık büyüklüğünde dolu yağdı.
Vatandaşlar, aniden bastıran dolunun şiddeti karşısında şaşkınlık yaşarken, ilçe merkezinde yollar ve çatılar kısa sürede beyaza döndü. Yaklaşık 20 dakika boyunca aralıksız süren dolu yağışı, bir süre sonra yerini sağanak yağmura bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ RIZA BİLGİLER - Güncel