Besni'de Devrilen Kum Yüklü Kamyonun Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kum yüklü kamyon devrildi. Kazada sürücü Murat Sağdıç hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde devrilen kum yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Murat Sağdıç idaresindeki 60 AE 220 plakalı kamyon, Besni-Adıyaman kara yolunun 3. kilometresinde devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları incelemede sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Sıkıştığı araçtan çıkarılan Sağdıç'ın cenazesi, Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel