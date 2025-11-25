Haberler

Beşinci Tiyatro Oyun Yazarlığı Ödülleri 27 Kasım'da Sahiplerini Bulacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erhan Gökgücü Sanat Derneği tarafından düzenlenen ve tiyatro dünyasından önemli isimleri bir araya getirecek olan ödül töreni, 27 Kasım'da CSO Ada Ankara'da gerçekleştirilecek. Törende, 'Tiyatro Oyun Yazarlığı Ödülü' ve 'Onur ve Emek Ödülü' gibi çeşitli ödüller sahiplerini bulacak.

Erhan Gökgücü Sanat Derneği tarafından beşincisi düzenlenen Tiyatro Oyun Yazarlığı ödülleri 27 Kasım'da yapılacak törenle sahiplerini bulacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Devlet Tiyatrolarında uzun yıllar başrejisörlük görevinde bulunan yazar, yönetmen, oyuncu ve eğitmen Erhan Gökgücü adına verilen ödüller, bu yıl da tiyatro dünyasından isimleri bir araya getirecek.

"Tiyatro Oyun Yazarlığı Ödülü" çağdaş Türk tiyatrosuna yeni kalemler kazandırmayı, "Onur ve Emek Ödülü" ise tiyatroya uzun yıllar hizmet veren sanatçıları onurlandırmayı amaçlıyor.

Ödül töreninin ardından, geçen yıl Erhan Gökgücü Sanat Büyük Ödülü'nün sahibi olan İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Çarpışma" oyunu davetlilere özel olarak sahnelenecek.

Ayrıca ödül kategorileri arasında dünyada ilk defa bir kedi adına verilen "Lucifer Ödülü" de yer alıyor. Sanatçının yaratıcı sürecine eşlik eden kedi Lucifer'den ilhamla oluşturulan ödül heykelciği, heykeltıraş Barış Direnç Altınay tarafından tasarlandı.

Ödül töreni, 27 Kasım saat 18.00'de CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler

Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
'Allahım sana geliyorum' diyen motosikletlinin kaza yaptığı anlar kamerada

"Allahım sana geliyorum dedi, sonrası facia
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Tuttur'a soruşturma

Sadettin Saran'a soğuk duş: Soruşturma başlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.