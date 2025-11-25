Beşinci Tiyatro Oyun Yazarlığı Ödülleri 27 Kasım'da Sahiplerini Bulacak

Erhan Gökgücü Sanat Derneği tarafından beşincisi düzenlenen Tiyatro Oyun Yazarlığı ödülleri 27 Kasım'da yapılacak törenle sahiplerini bulacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Devlet Tiyatrolarında uzun yıllar başrejisörlük görevinde bulunan yazar, yönetmen, oyuncu ve eğitmen Erhan Gökgücü adına verilen ödüller, bu yıl da tiyatro dünyasından isimleri bir araya getirecek.

"Tiyatro Oyun Yazarlığı Ödülü" çağdaş Türk tiyatrosuna yeni kalemler kazandırmayı, "Onur ve Emek Ödülü" ise tiyatroya uzun yıllar hizmet veren sanatçıları onurlandırmayı amaçlıyor.

Ödül töreninin ardından, geçen yıl Erhan Gökgücü Sanat Büyük Ödülü'nün sahibi olan İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Çarpışma" oyunu davetlilere özel olarak sahnelenecek.

Ayrıca ödül kategorileri arasında dünyada ilk defa bir kedi adına verilen "Lucifer Ödülü" de yer alıyor. Sanatçının yaratıcı sürecine eşlik eden kedi Lucifer'den ilhamla oluşturulan ödül heykelciği, heykeltıraş Barış Direnç Altınay tarafından tasarlandı.

Ödül töreni, 27 Kasım saat 18.00'de CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da gerçekleştirilecek.