Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyede

Güncelleme:
İstanbul Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik yapılan terör saldırısına ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında 6 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılığınca Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltındaki 6 şüpheliden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından 3 zanlı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Teröristler Onur Çelik ve Ahmet İmrak'ın tedavileri sürerken, 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Şüphelilerden 1'i ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir

ABD basınından dünyayı umutlandıran haber: Birkaç gün içinde...
Kent meydanında panik anları! Protesto sırasında boğuluyordu

Kent meydanında panik anları! Protesto sırasında boğuluyordu
Yemek sipariş platformlarında yeni dönem! Zorunlu ek bedellere son verildi

Bakanlık düğmeye bastı! Yemek sipariş platformlarında yeni dönem
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi

Türkiye’yi hedef almıştı: Tepkiler geri adım attırdı

İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı

İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
Kent meydanında panik anları! Protesto sırasında boğuluyordu

Kent meydanında panik anları! Protesto sırasında boğuluyordu
Musk'tan bomba seçim yorumu: Soros örgütü Macaristan’ı ele geçirdi

Dünyanın konuştuğu seçim için Elon Musk'tan gündem yaratacak yorum
Çağrı Bey Sondaj Gemisi, Somali CURAD-1 kuyusuna doğru yola çıktı

Türkiye tarihinde bir ilk! Yola çıktı