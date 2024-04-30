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Beşiktaş'ta Zincirleme Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında

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Beşiktaş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasına neden olan hafif ticari aracın kontrolden çıkma anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada 8 kişi yaralandı.

Beşiktaş'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına neden olan hafif ticari aracın kontrolden çıktığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Büyükdere Caddesi'nde 28 Nisan'da, 8 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan zincirleme kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde, olayın başlangıç anı yer aldı.

Görüntülerde, hafif ticari aracın hızlı bir şekilde kontrolden çıkarak ilerlemesi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve aracın yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda demir bariyerleri aşarak karşı şeride geçmesi bulunuyor.

Büyükdere Caddesi Zincirlikuyu istikametinde seyir halinde olan hafif ticari aracın neden olduğu ve 7 aracın karıştığı zincirleme kazada, 8 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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