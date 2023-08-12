Beşiktaş'ta Yol Yalısındaki Kısmi Çökme Anı Güvenlik Kamerasında
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Kuruçeşme Caddesi'nde restorasyon çalışması yürütülen üç katlı yol yalısında meydana gelen kısmi çökme anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Görüntülerde duvarın hızla çökmesi ve o esnada yoldan karşıya geçen kişi ile binanın karşısında fotoğraf çeken kişinin kaçması yer alıyor.
Beşiktaş'ta bir kişinin yaşamını yitirdiği yol yalısındaki kısmi çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kuruçeşme Caddesi'nde restorasyon çalışması yürütülen üç katlı yol yalısında meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı kısmi çökme, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.
Görüntülerde, binanın duvarının hızla çöktüğü, o esnada yoldan karşıya geçen kişi ile binanın karşısında fotoğraf çeken kişinin kaçtığı görülüyor.
Kayıtta, duvarın çökmesiyle toz bulutunun çevreyi kapladığı, araçların yavaşlayarak yola devam ettikleri yer alıyor.