Beşiktaş'ta Yol Yalısındaki Kısmi Çökme Anı Güvenlik Kamerasında

Kuruçeşme Caddesi'nde restorasyon çalışması yürütülen üç katlı yol yalısında meydana gelen kısmi çökme anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Görüntülerde duvarın hızla çökmesi ve o esnada yoldan karşıya geçen kişi ile binanın karşısında fotoğraf çeken kişinin kaçması yer alıyor.