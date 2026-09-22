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Beşiktaş'ta yıkımda kopan parçalar 5 katlı apartmanın tahliyesine neden oldu

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Beşiktaş'ta yıkımda kopan parçalar 5 katlı apartmanın tahliyesine neden oldu
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Beşiktaş Muradiye Mahallesi Göknar Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binadan kopan parçalar, bitişikteki 5 katlı apartmanın duvarına zarar verdi. Olayın ardından hasar gören apartman tedbir amaçlı tahliye edilirken yıkım alanındaki çalışmalar sürüyor.

BEŞİKTAŞ'ta kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binadan kopan parçalar bitişikteki 5 katlı apartmanın duvarına zarar verdi. Apartman, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muradiye Mahallesi Göknar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binadan kopan parçalar bitişikteki 5 katlı apartmanın duvarına zarar verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından hasar gören 5 katlı apartman tedbir amacıyla tahliye edildi. Yıkımı başlatılan binada ise çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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