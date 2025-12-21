Haberler

Beşiktaş'ta Patenli Gençler Taksinin Arkasına Tutunarak Tehlikeli Yolculuk Yaptı

Beşiktaş'ta patenli 3 genç, hareket halindeki bir taksinin arkasına tutunarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. Olay, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

BEŞİKTAŞ'ta patenli 3 kişi hareket halindeki bir taksinin arkasına tutunarak uzun süre ilerledi. Tehlikeli yolculuk başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, akşam saatlerinde Çırağan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, patenli 3 kişi trafikte seyir halinde olan taksinin arkasına tutunarak ilerlemeye başladı. Trafikte kendi can güvenliklerini tehlikeye atan 3 kişi, aynı zamanda diğer sürücüler için de risk oluşturdu. Gençlerin tehlikeli yolculuğu başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
