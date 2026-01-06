Beşiktaş'ta Restoranda Çıkan Yangın Söndürüldü

BEŞİKTAŞ'ta restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında alevler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi'nde bulunan restoranda çıktı. Edinilen bilgiye göre, restoranın mutfak bölümünde henüz belirlenmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bacaya sıçradı. Alevlere müdahale eden çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Diğer binalara sıçramadan yangını söndüren ekipler, restoranda bir süre duman tahliyesi yaptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında restoranda hasar oluştu.