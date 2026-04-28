Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan saldırgana tutuklama talebi

Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan terörist Ahmet İmrak tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan saldırgan Ahmet İmrak'ın hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Şüpheli İmrak, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli İmrak, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Şüphelilerden 1'i ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Daha sonra adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ile terörist Onur Çelik'in de tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında 14 zanlı tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
