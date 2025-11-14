Beşiktaş'ta Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı
Gayrettepe Mahallesi'nde meydana gelen kazada, caddede ilerleyen motosiklet, ara sokaktan çıkan bir otomobile çarparak yola savruldu. Kaza anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
BEŞİKTAŞ'ta caddede ilerleyen motosiklet, ara sokaktan çıkan otomobile çarptı. Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Kaza, saat 10.50 sıralarında Gayrettepe Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede seyreden motosiklet, ara sokaktan çıkan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, caddede ilerleyen motosikletin, ara sokaktan çıkan otomobile çarptığı anlar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel