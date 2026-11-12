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Beşiktaş'ta minibüsün önünü kesen 6 şüpheli yakalandı, 906 bin 992 lira ceza yazıldı

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Beşiktaş'ta minibüsün önünü kesen 6 şüpheli yakalandı, 906 bin 992 lira ceza yazıldı Haber Videosunu İzle
Beşiktaş'ta minibüsün önünü kesen 6 şüpheli yakalandı, 906 bin 992 lira ceza yazıldı
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Beşiktaş'ta köprü çıkışında minibüsün önünü kesip sürücüye sopalarla saldıran 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilere 906 bin 992 lira ceza yazılırken 18 yaşından küçük şüpheli serbest bırakıldı, 5 şüphelinin bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Beşiktaş'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası çıkışında, husumetli oldukları kişinin kullandığı minibüsün önünü keserek sürücüye ve araca sopalarla saldıran 6 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilere toplam 906 bin 992 lira ceza yazıldı. Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerden 18 yaşından küçük C.K. (14) serbest bırakılırken diğer 5 şüphelinin bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Olay, öğle saatlerinde Beşiktaş'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası çıkışında meydana geldi. İddiaya göre 2 otomobil ve 1 motosiklette bulunan 6 kişi, aralarında husumet olduğu belirtilen ve minibüsle seyir halinde olan kişinin önünü kesti. Ellerindeki sopalarla minibüsün yanına gelen şüpheliler, sürücüye ve araca saldırdı. Sürücüyü bir süre darbeden şüpheliler, geldikleri araçlara binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarının yanı sıra bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla da kaydedildi.

6 GÖZALTI

Görüntülerin yayınlanmasının ardından başlatılan çalışmalarda, trafikteki tartışmanın ardından şüphelilerin minibüsün önünü keserek araçlarından indikten sonra sopalarla saldırdığı ve trafiğin akışını engellediği tespit edildi. Çalışmaların devamında kimlikleri belirlenen motosiklet sürücüsü M.K. (42), otomobil sürücüsü M.O.K. (21) ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.K. (29), K.K. (23), M.K.K. (19) ve C.K. (14) gözaltına alındı.

907 BİN LİRA CEZA

18 yaşından küçük C.K. dışındaki şüphelilere, Trafik Kanunu'nun 'Trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek', 'Yasak yerde duraklamak', 'Saygısızca araç kullanmak' ve 'Koruyucu kask kullanmamak' maddeleri kapsamında toplam 906 bin 992 lira ceza yazıldı. Sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken araçları da aynı süreyle trafikten men edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.K. serbest bırakılırken diğer 5 şüphelinin 'Ulaşım Araçlarının Kaçırılması veya Alıkonulması', 'Kasten Yaralama' ve 'Mala Zarar Verme' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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