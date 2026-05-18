Haberler

Beşiktaş'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Yıldız Mahallesi'nde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

Beşiktaş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi'nde seyir halinde olan 34 GPP 245 plakalı otomobil ile 34 CAH 206 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve sağlık ekipleri araçlarda sıkışan 4 kişiyi çıkardı.

Kazada yaralanan 9 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza sebebiyle cadde bir süre her iki yönden trafiğe kapatıldı.

Otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek
Beyaz Saray duyurdu! ABD ile Çin arasında piyasaları etkileyecek adım

Bu tokalaşma piyasaları sarsacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman nişanlandı

İşçiler eylemdeyken yaptıkları tatil olay olmuştu! Yüzük taktılar
Bodrum'da motosikletin çarptığı imam yaşamını yitirdi

Bodrum'da motosikletin çarptığı imam yaşamını yitirdi
Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı

Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı: Yanında yürüyene bakın!

Kaderin acı cilvesi! Süper Lig'e çıktıkları gün ligdeki son maçını oynadılar

Süper Lig'e çıktıkları gün ligdeki son maçını oynadılar
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı

2 polisimizin şehit edildiği gün Bolu’da dehşet: Yine hedef oldular
Herkes küme düşer diyordu! Atila Gerin Eyüpspor'da tarih yazdı

Herkesin ''Kesin küme düşecekler'' dediği takımla tarih yazdı

ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı

ABD ordusuna büyük şok! Savaş uçakları havada çarpıştı