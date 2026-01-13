Beşiktaş'ta bir işletmenin kaçak kısımları yıkıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Bebek Mahallesi'nde mevzuata aykırı olarak yapılan yapıların yıkımını gerçekleştirdi. Yargı sürecinin sona ermesinin ardından gerçekleştirilen yıkımda, güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince, Beşiktaş'ta bulunan bir işletmenin kaçak olduğu tespit edilen kısımları yıkıldı.
İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekiplerince Beşiktaş Bebek Mahallesi Cevdetpaşa Caddesi 52-54 nolu adresinde bulunan, 143 ada 22 ve 23 parsel sayılı taşınmazlarda gerçekleştirilen incelemelerde, mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilerek ilgili yasal işlemler başlatıldı.
Encümen kararı doğrultusunda yapı, 4 Eylül 2025'te yıkım programına alındı ancak açılan davalar kapsamında İdare Mahkemeleri tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararları nedeniyle yıkım işlemi gerçekleştirilemedi.
İBB Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan itirazlar neticesinde yürütmenin durdurulması kararı kaldırılarak yargı süreci sonuçlandı.
Yargı sürecinin tamamlanmasının ardından söz konusu yapı, 13 Ocak'ta yeniden yıkım programına alındı. Encümen yıkım kararına istinaden, yapının Boğaziçi Koruma Sit Alanı içinde, cadde cephesinde ve 22 ile 23 parsellerde yer alan aykırı bölümleri, İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekiplerince kaldırıldı.
Polis ekipleri, yıkım işlemleri sırasında çevrede güvenlik önlemi aldı.