Beşiktaş'ta İş Makinesiyle Yıkım Sırasında Caddeye Moloz Düştü

Olay, Levent Büyükdere Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 katlı binada iş makinesiyle yıkım yapılırken, ön taraftaki duvardan kopan moloz parçaları kaldırıma ve caddeye düştü. O sırada Sarıyer yönüne ilerleyen 3 araç, taş parçalarının isabet etmesiyle zarar gördü. Taş parçalarından biri içinde iki kişinin bulunduğu bir otomobilin camından içeri girdi. Yolcu koltuğunda oturan bir kadın hafif şekilde yaralandı. Yaralı, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, başka araçların zarar görmemesi için trafik şeritten sağlandı. Olay nedeniyle, Beşiktaş'tan Levent yönüne trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel