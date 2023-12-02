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Beşiktaş'ta İş Makinesiyle Yıkım Sırasında Caddeye Moloz Düştü

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Beşiktaş'ta 11 katlı bir binanın yıkımı sırasında iş makinesiyle kopan moloz parçaları caddeye düştü. 3 araç hasar gördü ve bir kadın hafif şekilde yaralandı. Olay nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

BEŞİKTAŞ'ta, 11 katlı binanın iş makinesiyle yıkımı sırasında caddeye moloz düştü. Seyir halindeki 3 araç hasar  gördü. Bir taş parçası otomobillerden birinin camını kırarak içeri girdi, yolcu koltuğundaki kadın hafif şekilde yaralandı. Olay nedeniyle Beşiktaş'tan Levent yönüne trafik yoğunluğu yaşandı.

Olay, Levent Büyükdere Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 katlı binada iş makinesiyle yıkım yapılırken, ön taraftaki duvardan kopan moloz parçaları kaldırıma ve caddeye düştü. O sırada Sarıyer yönüne ilerleyen 3 araç, taş parçalarının isabet etmesiyle zarar gördü. Taş parçalarından biri içinde iki kişinin bulunduğu bir otomobilin camından içeri girdi. Yolcu koltuğunda oturan bir kadın hafif şekilde yaralandı. Yaralı, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.  Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, başka araçların zarar görmemesi için trafik şeritten sağlandı.  Olay nedeniyle, Beşiktaş'tan Levent yönüne trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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