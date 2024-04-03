Beşiktaş'ta gece kulübü yangınında hayatını kaybeden Mehmet Okumuş toprağa verildi
Beşiktaş'ta gece kulübündeki yangında hayatını kaybeden Mehmet Okumuş'un cenazesi Sarıyer'de toprağa verildi.
Beşiktaş'ta 16 katlı binanın altındaki tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında yaşamını yitirenlerden Okumuş'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Tarabya Merkez Camisi'ne götürüldü.
Mehmet Okumuş'un yakınları burada taziyeleri kabul etti.
Okumuş'un cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.