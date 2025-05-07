Beşiktaş'ta Gece Kulübü Olayı: Görevli Müşteriyi Silahla Yaraladı
Beşiktaş'ta bir gece kulübünde çıkan kargaşa sırasında, görevli S.Y. tarafından müşterisi Z.E. silahla yaralandı. Olay sonrası kaçan görevli, yakalandı ve adliyeye sevk edilecek.
Beşiktaş'ta gece kulübünde taşkınlık çıkardığını iddia ettiği müşteriyi silahla yaraladıktan sonra kaçan görevli yakalandı.
Çırağan Caddesi'ndeki gece kulübünde görevli S.Y. ile içeride taşkınlık çıkardığını öne sürdüğü müşteri Z.E. arasında tartışma çıktı.
Büyüyen tartışma, kulübün dışında kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Z.E'yi silahla vurarak yaralayan S.Y. kaçtı.
Yaralı Z.E., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, şüpheli S.Y'yi Küçükçekmece'de, olayda kullandığı silahla yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sonrası "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Silahla yaralama anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.