Beşiktaş'ta evden hırsızlık yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Beşiktaş'ta bir evden dizüstü bilgisayar ve ziynet eşyası çalan 2 şüpheli, binadan çıktıkları sırada polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, başka bir görevden merkeze dönerken Gayrettepe Mahallesi Süleyman Bey Sokak'taki bir apartmanın çevresinde dolaşan 2 kadından şüphelendi.

Polis ekiplerinin takibe aldığı kadınlar, girdikleri apartmanda S.G.E'ye ait daireden 264 bin lira değerinde ziynet eşyası ve dizüstü bilgisayar çaldı.

Şüpheliler, apartmandan çıkar çıkmaz polis ekiplerince yakalandı.

Ziynet eşyası ve dizüstü bilgisayar S.G.E'ye teslim edilirken, şüpheliler N.Ç. ve N.D. emniyete götürüldü.

Yapılan sorgulamada, N.Ç'nin 32 suç kaydı ile hırsızlıktan 2 aranması olduğu, N.D'nin 6 suçtan kaydı bulunduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli. tutuklandı.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci
