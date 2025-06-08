Beşiktaş'ta Döner Bıçağıyla Saldırı: Gözaltına Alındı

Beşiktaş'ta Döner Bıçağıyla Saldırı: Gözaltına Alındı
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Beşiktaş Çarşı'da döner bıçağıyla çevredekileri tehdit eden Bilal B. gözaltına alındı. Kavganın, eşine başka kişilerin baktığı iddiasıyla çıktığı öğrenildi. Şüpheli tutuklandı.

BEŞİKTAŞ'TA 'MEKANDA EŞİME BAKTILAR' DİYEREK DÖNER BIÇAĞIYLA SALDIRDI; O ANLAR KAMERADA

Doğan Can CESUR / - BEŞİKTAŞ Çarşı'da döner bıçağıyla kendisine zarar verip çevredekileri tehdit eden Bilal B. (27), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisin silah çektiği ve şüphelinin yakalandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. İplik teknisyeni olduğu öğrenilen Bilal B.'nin ifadesinde, gittikleri mekanda eşine baktıkları için kavga çıktığını, dürümcü dükkanından döner bıçağını izinsiz alarak çevredekilere saldırdığını söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında Beşiktaş Çarşı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; döner bıçağıyla kendisine zarar veren Bilal B., çevrede bulunanları tehdit etti. Çarşı esnafının ihbarı üzerine olayyerine polis ekipleri sevk edildi. Polis uzun süre elindeki döner bıçağını bırakmayan şüpheliyi ikna etmek için uğraştı. Ekipler silah çekerek çevrede tedbir aldı. Uzun süre sonra ikna edilen döner bıçaklı saldırgan gözaltına alınırken çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Döner bıçağıyla kendisine de zarar veren Bilal D. hastaneye kaldırıldı; buradaki ilk müdahalesinin ardından taburcu edildi.

'MEKANDA EŞİME BAKTILAR'

Gözaltına alınan Bilal B., emniyete götürüldü. Bilal B.'nin ifadesinde, bir eğlence mekanında yanında bulunan eşine başka kişilerin baktığını, tartışmanın kavgaya dönüştüğünü sonrasında ise dürümcü dükkanından döner bıçağını işletmeden izinsiz aldığını söylediği öğrenildi.Konuyla ilgili kimsenin şlikayetçi olmadığı öğrenilirken, emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Bilal B., çıkarıldığı mahkemece 'Halk arasında panik ve korku yaratmak amacıyla tehdit' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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