Beşiktaş'ta denizde erkek cesedi bulundu

Güncelleme:
Kuruçeşme Sahili'nde bir tekne ve kıyıda bulunan vatandaşlar denizde bir ceset tespit etti. Olay yerine gelen emniyet ve sahil güvenlik ekipleri, cesedi kıyıya çıkararak inceleme için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Kuruçeşme Sahili'nde tekne ve karadaki bazı vatandaşlar, deniz kıyısında ceset olduğunu fark etti.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kıyıya çıkarılan ve üzerinden herhangi kimlik çıkmayan ceset, olay yerindeki çalışmaların ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
