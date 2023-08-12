Beşiktaş Kuruçeşme'de bulunan tarihi bir binanın restorasyon çalışması sırasında duvarında çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan restorasyon çalışmasında çalışan sırasında çalışan stajyer göçük altında kaldı. Olay yerine ekipler sevk edildi ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Beşiktaş'ta ahşap binanın duvarı çöktü, bir kişi altında mahsur kaldı

Ekipler enkaz altında arama kurtarma çalışması yapıyor

İSTANBUL - Beşiktaş Kuruçeşme'de bulunan tarihi bir binanın restorasyon çalışması sırasında duvarında çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan restorasyon çalışmasında çalışan sırasında çalışan stajyer göçük altında kaldı.

Olay Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 3 katlı tarihi bir binanın restorasyonu sırasında duvarda çökme meydana geldi. Göçme sonrası bina altında restorasyonda çalıştığı söylenen 22 yaşındaki stajyer kaldı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Göçük altında kalan kişiyi arama kurtarma çalışması devam ederken polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.