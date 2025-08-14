Beşiktaş'ta 5 Katlı Binada Yangın

Beşiktaş'ta Yıldız Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Beşiktaş'ta 5 katlı binanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yıldız Mahallesi Çitlenbik Sokak'ta 5 katlı binanın ikinci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 kişiye müdahale etti.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
