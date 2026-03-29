Beşiktaş'ta 4 katlı binada yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

BEŞİKTAŞ'ta 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 04.30 sıralarında Akat Mahallesi Zeytinoğlu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansta sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi. İtfaiyenin çalışmalarının ardından bina sakinleri dairelerine geri döndü. Yangında can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı