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Beşiktaş'ta 3 kişi tartıştığı sürücünün aracını sopalarla kırıp sürücüyü darbetti

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Beşiktaş'ta seyreden bir otomobildeki 3 kişi, trafikte tartıştıkları sürücünün hafif ticari aracının önünü kesip ellerindeki sopalarla camlarına vurdu. Şüpheliler daha sonra aracın kapısını açarak sürücüyü sopayla darbetti; o anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Beşiktaş'ta, 3 kişinin trafikte tartıştığı sürücüyü sopayla darbetmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Seyreden bir otomobildeki 3 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları sürücünün kullandığı hafif ticari aracının önünü kesti.

Şüpheliler, ellerinde sopalarla aracın camlarına vurup kırmaya başladı.

Daha sonra aracın kapısını açan şüpheliler, sürücüyü sopayla darbetti.

Olay, cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.

Kaynak: AA
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