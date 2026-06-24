Beşiktaş'ta yaklaşık 250 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Beşiktaş'ta yaklaşık 250 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında Beşiktaş'ta bir ev ve araca operasyon düzenledi.

Ev ve araçta yapılan aramalarda, yaklaşık 250 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.