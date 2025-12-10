Beşiktaş'ta 2016 yılındaki terör saldırısında şehit olan emniyet mensupları anıldı

İstanbul'da, 10 Aralık 2016'da Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından düzenlenen terör saldırısında şehit olan 40 emniyet mensubu Edirnekapı Şehitliği'nde anıldı.

Terör saldırısının 9. yılı dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

Törende, terör saldırısında şehit olan 40 emniyet mensubu için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan dua sırasında, yakınları kabirlerin başında gözyaşı döktü.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yanı sıra şube müdürleri, şehit yakınları ve görevli polis ekiplerinin katıldığı tören, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılmasının ardından sona erdi.

Vodafone Park'ta 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından düzenlediği saldırıda, 39'u emniyet mensubu 46 kişi şehit olmuştu. Saldırıda ağır yaralanan polis memuru Muammer Ateş, hastanedeki tedavi süreci devam ederken 7 Mayıs 2019'da hayatını kaybetmiş, Ateş'in şehit olmasıyla saldırıda ölenlerin sayısı 47'ye yükselmişti.