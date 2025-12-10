Haberler

Beşiktaş'ta 2016 yılındaki terör saldırısında şehit olan emniyet mensupları anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da, 10 Aralık 2016'da Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından düzenlenen terör saldırısında şehit olan 40 emniyet mensubu Edirnekapı Şehitliği'nde anıldı.

İstanbul'da, 10 Aralık 2016'da Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından düzenlenen terör saldırısında şehit olan 40 emniyet mensubu Edirnekapı Şehitliği'nde anıldı.

Terör saldırısının 9. yılı dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

Törende, terör saldırısında şehit olan 40 emniyet mensubu için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan dua sırasında, yakınları kabirlerin başında gözyaşı döktü.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yanı sıra şube müdürleri, şehit yakınları ve görevli polis ekiplerinin katıldığı tören, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılmasının ardından sona erdi.

Vodafone Park'ta 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından düzenlediği saldırıda, 39'u emniyet mensubu 46 kişi şehit olmuştu. Saldırıda ağır yaralanan polis memuru Muammer Ateş, hastanedeki tedavi süreci devam ederken 7 Mayıs 2019'da hayatını kaybetmiş, Ateş'in şehit olmasıyla saldırıda ölenlerin sayısı 47'ye yükselmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış, bir de şantaj yapmış

Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
İşe her gün 40 dakika erken geldiği için kovuldu

İşe her gün 40 dakika erken gelmesi başına bela açtı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
Kürk ve deri tutkunlarına müjde! LUIGI Deri, Türkiye'de perakende satışa başladı

Köklü üretici markası Türkiye'de perakende satışa başladı
Türk futbolunun bittiğinin özeti! Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim

Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu

Bedelli askerliğe rekor zam! Yeni ücret belli oldu
Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü

Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü
title