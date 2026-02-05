Haberler

Kocaelispor-Beşiktaş maçında tribünden düşen kişi ağır yaralandı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan maç sırasında tribünden düşen Arda Kaçmaz ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaçmaz'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan müsabaka sırasında tribünden düşen kişi ağır yaralandı.

Turka Araç Muayene Stadı'nda oynanan maçı seyreden Arda Kaçmaz tribünden düştü.

Kaçmaz'ın düştüğünü gören taraftarlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine tribüne gelen sağlık ekipleri, yaralanan Kaçmaz'ı ilk müdahalenin ardından Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Kaçmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

