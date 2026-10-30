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Beşiktaş Gayrettepe'de gecekonduyu saran yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Vefabayırı Sokak'taki gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken gecekonduda hasar oluştu.

Beşiktaş'ta gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gayrettepe Mahallesi Vefabayırı Sokak'taki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler gecekonduyu sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında gecekonduda hasar oluştu.

Kaynak: AA
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