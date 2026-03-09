Derbi sonrası Galatasaray'a hakaretlerde bulunan taraftar gözaltına alındı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Beşiktaş- Galatasaray maçının ardından sosyal medyada yayın yapan bir kanala verdiği röportajda Galatasaray Spor Kulübüne, kulüp başkanına ve teknik direktöre hakaretlerde bulunan taraftar gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri, 7 Mart'ta Tüpraş Stadı'nda oynanan ve Galatasaray'ın 1-0 kazandığı maçın ardından, bir taraftarın sosyal medyada yayın yapan kanala verdiği röportajda, Galatasaray Spor Kulübüne, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk'a hakaretlerde bulunduğunu belirledi.

SERBEST BIRAKILDI

Ekipler, adresini tespit ettikleri İ.D'yi, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında "tehdit veya hakaret içeren tezahürat" suçundan gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İ.D. savcılıkça serbest bırakıldı.