Beşiktaş Barbaros Meydanı ve Barbaros Bulvarı Yenilendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yenilenen Beşiktaş Barbaros Meydanı ve Barbaros Bulvarı'nın açılışı dolayısıyla tören yapıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, törende, açılışı yapılan meydanın önceki durumuna ilişkin bilgiler verdi.

Önceden buranın meydan olmadığını ifade eden İmamoğlu, "Büyük bir kısmı arabalar, otobüslerle işgal altındaydı. Otoparka dönüşmüştü. Yukarıdan bir köprü geçiyordu ve aslında uzun yıllardır pek de işe yaramayan bir köprüydü. Yoğun bir çalışma sürdürdük. Şimdi burada pırıl pırıl bir meydan oluştu." dedi.

İmamoğlu, meydanın, simgeleriyle de çok özel bir yer olduğunu belirterek, "Hemen yukarımızda Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesi var. Yine burada Barbaros Hayrettin Paşa'nın anıtı var. Çok önemli bir Deniz Müzemiz var. Burada birlikte çalıştığımız esnada karşılıklı anlayışla süreci yönettiğimiz için Deniz Müzesi Komutanlığına da ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Meydandaki işgallerin ortadan kaldırıldığını dile getiren İmamoğlu, hem Beşiktaş'a hem Beşiktaşlıya hem de 16 milyon insana çok yakışan bir meydanı hizmete açtıklarını kaydetti.

İmamoğlu, bu alandaki yaya-taşıt ilişkisini de sağlıklı bir hale getirdiklerini ifade etti.

Öte yandan, İBB'den yapılan açıklamada, Beşiktaş Barbaros Meydanı çalışmalarının 1'inci etap düzenlemeleri kapsamında Barbaros Bulvarı ile sahil yolunu bağlayan çelik köprü yolun kaldırılarak, toplu taşıma araçlarının hareket noktasının sahil tarafından Beşiktaş Caddesi'nin kuzeyine alındığı belirtildi.

Öncesinde Barbaros Türbesi ve Barbaros Anıtı arasında kalan ve kaykaycıların kullandığı alanın da düzenlenerek, kaykay yapılmaya uygun hale getirildiği aktarıldı.