Berrin İçmeli Korucu'nun "Kadının Işığı" sergisi Ankara'da açıldı

Güncelleme:
Sanatçı Berrin İçmeli Korucu, Ankara'daki Tuğrul Velidedeoğlu Sanat Galerisi'nde 'Kadının Işığı' adlı ilk kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Sergide, Korucu'nun tuval resimleri ve seramik heykelleri yer alıyor. Korucu, sergisinde kadına verdiği değer ve anlamı, renk anlayışıyla ifade ettiğini belirtti.

Sanatçı Berrin İçmeli Korucu'nun Ankara'daki ilk kişisel sergisi "Kadının Işığı", sanatseverlerle buluştu.

Tuğrul Velidedeoğlu Sanat Galerisi'nde açılışı gerçekleştirilen sergide, Korucu'nun tuval resimleri ile seramik heykellerden oluşan eserleri yer alıyor.

Korucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kişisel sergisini açmanın heyecanını yaşadığını belirterek, "Uzun yılların emeğini sergilemekten mutluyum. Kadına verdiğim değer ve anlamı da bu sergi ile ifade edecek olmaktan gururluyum. Umarım bireysel olarak da toplumsal olarak da istenilen değeri verebiliriz." ifadelerini kullandı.

Eserlerinde kadim uygarlıklarda kadına verilen önemi kendi renk anlayışıyla yansıttığını aktaran Korucu, "Mavinin, yeşilin, turkuaz renklerinin her tonunu kullanarak, vermiş olduğum gölgeler ile derinlik vererek gerçeklik algısı yarattım resimlerimde." dedi.

Sergide, resim çalışmalarına ek olarak idol heykellerinin de bulunduğunu belirten Korucu, farklı disiplinlerin birlikte sunulduğunu kaydetti.

Korucu, serginin kavramsal çerçevesine ilişkin olarak da "Hem kadının önemi hem de sanatın derinliğinin birleşmesiyle 'Kadının Işığında' şölen yaratmış oldum." ifadesini kullandı.

Sergi, 27 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

