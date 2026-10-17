Berlin'de yaklaşık 300 öğrenci, Fransa'daki eğitim eylemlerine destek için yürüdü

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Almanya'nın başkenti Berlin'de öğrenciler, Fransa'da daha iyi eğitim koşulları talebiyle gösteriler yapan öğrencilerle dayanışma için yürüyüş düzenledi.

Berlin'in Schöneberg semtindeki Kleistpark metro istasyonunun yakınında toplanan yaklaşık 300 öğrenci, daha sonra Mitte ilçesinde bulunan Fransız Lisesine kadar yürüdü.

Fransa'da daha iyi eğitim koşulları için gösteri yapan öğrencilerle dayanışma amacıyla düzenlenen yürüyüşte, öğrenciler ayrıca Almanya'da eğitim alanındaki kesintilere dikkati çekti ve zorunlu askerliği protesto etti.

Yoğun yağmur altında yapılan yürüyüşte "Fransa ile dayanışma", "Macron istifa", "Fransa'daki direnişi uluslararası hale getir" ve "Zorunlu askerliğe hayır" yazılı dövizler taşındı, "Filistin'e özgürlük" sloganları atıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüş, Fransız Lisesinin yakınında sona erdi.

Kaynak: AA