Berlin'de Sol Parti, Yeşiller ve SPD koalisyon görüşmelerine başlamak için anlaştı

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Almanya'nın başkenti Berlin'de 20 Eylül'de yapılan eyalet meclisi seçimlerinin ardından ön görüşmeleri yürüten Sol Parti, Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) yöneticileri hükümet kurmak amacıyla doğrudan koalisyon görüşmelerine başlama yönünde anlaştı.

Berlin Eyalet Meclisinin, Sol Parti Grubu Eş Başkanı Elif Eralp, Yeşiller Grubu Eş Başkanı Werner Graf ve SPD Grubu Eş Başkanı Steffen Krach, Berlin'de basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Eralp, Graf ve Krach, ön görüşmelerde üzerinde mutabakat sağladıkları ve koalisyon görüşmelerinin temelini oluşturacak anlaşmayı tanıttı.???????

Eralp, anlaşmanın "Birlikte daha fazla, daha çok Berlin" başlığını taşıdığını belirterek, yoğun ve olumlu görüşmelerde Berlin için ortak bir vizyon oluşturduklarını söyledi.

20 Eylül'de düzenlenen eyalet meclisi seçimlerinde Sol Parti'nin başbakan adayı olan Eralp, herkesin kökeninden, dininden, kimliğinden ve gelirinden bağımsız olarak onur ve güven içinde yaşayabileceği bir Berlin istediklerini ve başkentte toplumsal birlikteliği sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Kentin en önemli sosyal sorunu olan kira krizini çözmek istediklerini aktaran Eralp, 2028'de konutların kamulaştırılmasına ilişkin bir yasayı meclise sunacaklarını ve 10 binden fazla konuta sahip olan şirketlerin konutlarının kamulaştırılmasının öngörüleceğini ifade etti.

Eralp, antisemitizmle mücadele edeceklerini belirterek, "şehirdeki Yahudileri koruma sözü verdiklerini" ifade etti.

İnsanlarla birlikte Berlin'i geliştireceklerini aktaran Eralp, şimdi bu anlaşmayı ilgili parti kurullarına sunarak doğrudan koalisyon görüşmelerine başlamak için onay alacaklarını kaydetti.

Bir gazetecinin, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, Yeşiller ve SPD'ye Sol Parti ile koalisyon kurmama çağrısı yaptığını hatırlatması üzerine Eralp, bu kararın Berlinliler tarafından verildiğini ve Merz'in karışmasını kabul etmediğini dile getirdi.

SPD'li Krach da Merz'in açıklamalarına tepki göstererek, Merz'in önce kendi hükümetine hakim olması gerektiğini, bu şekilde ülkeye faydası olacağını söyledi.

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Merz, bugün CDU'nun gençlik teşkilatı Junge Union'un toplantısında yaptığı konuşmada, Yeşiller ve SPD'den Sol Parti ile koalisyon kurmamaları ve hükümet kurma görüşmelerini sonlandırma çağrısında bulunmuştu.

Yıl sonuna kadar hükümetin kurulması hedefleniyor

Sol Parti, 31 Ekim'de düzenlenecek eyalet parti kurultayında anlaşmayı oylayacak ve koalisyon görüşmelerine başlanıp başlanmayacağına karar verecek.

SPD'de ise bu kararı 19 Ekim'de yapılacak parti yönetim toplantısında verecek.

Yeşiller de 19 Ekim'de 49 delegenin katılacağı bir toplantıda anlaşmayı oylayacak.

Partilerden anlaşma için onay çıkması durumunda kasım başında koalisyon görüşmelerine başlanması öngörülüyor.

Üç parti yıl sonuna kadar Berlin'de koalisyon hükümetini kurmayı hedefliyor.

Sol Parti 20 Eylül'de düzenlenen seçimlerde oyların yüzde 25,7'sini alarak birinci parti olmuştu.

Sol Parti, Yeşiller ve SPD arasında hükümet kurulması durumunda Elif Eralp Berlin eyaletinin başbakanı olacak.

Kaynak: AA