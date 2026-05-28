Berlin'de Filistin Destekçisi Öğrencilerden İsrail'e Akademik Boykot Talebi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Berlin Hür Üniversitesi'nde toplanan Filistin destekçisi öğrenciler, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını iddia ederek üniversitenin İsrail ile tüm akademik ilişkilerini kesmesini talep etti. Göstericiler, çeşitli sloganlar ve pankartlarla 'akademik boykot' çağrısında bulundu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin destekçisi öğrenciler, İsrail'e karşı "akademik boykot" talebiyle gösteri düzenledi.

Berlin Hür Üniversitesinin (FU Berlin) Sosyal ve Kültür Antropoloji Enstitüsü önünde toplanan çok sayıda öğrenci, üniversitenin İsrail ile akademik ilişkilerini kesmesini istedi.

Göstericiler, "Soykırıma karşı öğrenciler-Suç ortaklığını durdurun", "Antropoloji öğrencileri akademik boykot çağrısında bulunuyor" ve "Apartheid üniversitelerini boykot edin" yazılı pankartlar açtı.

İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğini kaydeden öğrenciler, "Soykırımı durdurun", "Boykot İsrail", "Berlin'den Gazze'ye İntifada" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Gösteride yapılan konuşmalarda FU Berlin'in İsrail'in eğitim kurumlarıyla işbirliğini sonlandırması ve akademik ilişkilerini kesmesi istendi.

Kaynak: AA / Erbil Başay
