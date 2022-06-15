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Berlin Büyükelçisi Şen, Türkiyemspor Kadın Futbol Takımı'nı tebrik etti

AA - Cüneyt Karadağ - Güncel
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Berlin Büyükelçisi Şen, Türkiyemspor Kadın Futbol Takımı'nı tebrik etti

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Berlin Eyalet Kupası'nı kazanan Türkiyemspor Kadın Futbol Takımı'nı kutladı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Berlin Eyalet Kupası'nı kazanan Türkiyemspor Kadın Futbol Takımı'nı kutladı.

Kupayı kazanan takımı kabul eden Büyükelçi Şen, Türkiyemspor Başkanı Durmuş Ali Matur, oyuncular ve teknik heyetle hazırlatılan şampiyonluk pastasını kesti. Türkiyemspor oyuncuları da Büyükelçi Şen'e şampiyon olan takımın imzalı fotoğrafını hediye etti.

Büyükelçi Şen, Türkiyemspor'a başarı dileklerini ileterek, "Bizleri ve tüm Berlinli futbolseverleri hem gururlandırdınız hem de onurlandırdınız. Sizden her yıl üç kupa bekliyoruz, kupayı aldıkça buraya gelin." dedi.

Teknik direktör Murat Doğru ise çok güzel bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Hedefimiz yeni sezonda da aynı başarıyı yakalamak" dedi.

Türkiyemspor Kadın Futbol Takımı, geçtiğimiz hafta oynanan final maçında Viktoria Berlin'i 2-0 yenerek kadın futbolunda Berlin'in en büyük kupasını kazanmıştı.

Kadınlar Ligi Regionalliga Nordost'ta mücadele eden Türkiyemspor, ligi de 34 puanla ikinci sırada tamamlamıştı.

AA / Cüneyt Karadağ - Güncel

Ahmet Başar Şen Türkiye Futbol Berlin Güncel Haberler

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