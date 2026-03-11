Haberler

Türkiye Komünist Hareketi: "Berkin'i Unutmadık, Unutmayacağız"

Türkiye Komünist Hareketi, Gezi olayları sırasında yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı açıklamada, Berkin'i ve onu öldürenleri unutmadıklarını belirtti. Açıklamada, emekçiler için insanca bir düzen kurma sözü verildi.

(ANKARA) - Türkiye Komünist Hareketi'nden Gezi olaylarında yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle yapılan açıklamada, "Berkin'i unutmadık, unutmayacağız! 'Emri ben verdim' diyenleri de unutmadık, unutmayacağız" denildi.

Türkiye Komünist Hareketi'nden Gezi olaylarında yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Berkin'e sözümüz Sosyalist Türkiye... Gezi direnişi sırasında evinden çıkarak ekmek almaya giden Berkin Elvan polisin attığı gaz fişeğiyle başından vurularak yaralandı. 269 gün ölüme direndi. Berkin öldüğünde daha 15 yaşındaydı. Cenazesine yüz binlerce insan katıldı. Berkin'i unutmadık, unutmayacağız! 'Emri ben verdim' diyenleri de unutmadık, unutmayacağız! Onu öldüren bu sistemi yıkacağız, başta çocuklar olmak üzere tüm emekçilerin insanca yaşayacağı bir düzeni kuracağız. Emperyalist, kapitalist sistem Gazze'de on binlerce çocuğu, İran'da yüzlerce ilkokul öğrencisini acımadan katletti. Bu barbarlığa son vermek başta Berkin olmak üzere tüm çocuklarımıza sözümüzdür..."

Kaynak: ANKA
