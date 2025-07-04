Berkay, Serik'te Yaz Konserleri Etkinliği Kapsamında Sahne Aldı

Berkay, Serik'te Yaz Konserleri Etkinliği Kapsamında Sahne Aldı
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Serik ilçesindeki Selectum Noa otelinde gerçekleştirilen 'Yaz Konserleri' etkinliğinde Berkay, yaklaşık 2 saat boyunca sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirdi. Otelin genel koordinatörü, bu etkinlikle iç pazar oranını artırdıklarını belirtti.

Serik ilçesinde "Yaz Konserleri" etkinliği kapsamında şarkıcı Berkay, konser verdi.

Belek Turizm Merkezi'ndek Selectum Noa otelde sahne alan Berkay, yaklaşık 2 saat süreyle sevilen parçalarını seslendirdi.

Berkay'ın seslendirdiği şarkılara otelin yabancı misafirleri de eşlik etti.

Otelin Genel Koordinatörü George Maştaoğlu, yaptığı açıklamada, eğlenceyi ön plana çıkaran konseptle, her kesimden tatilciye hitap ettiklerini belirtti.

Maştaoğlu, "Yaz konserleri serisi ile daha önce yüzde 10-15 olan iç pazar oranımızı yüzde 25'lere çıkardık. Buradan, tatilini yapan yerli turistlerin tanıdıkları isimleri kaldıkları otelde dinlemekten keyif aldığını da anladık." diye konuştu.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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