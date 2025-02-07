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Bergama'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Bergama'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
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İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, uyuşturucu madde, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İslamsaray Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen paraya el konuldu, M.D, P.C.M, K.T. ve S.K gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Ezgin - Güncel
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