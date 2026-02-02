Haberler

Berat Kandili İstanbul'daki camilerde dualarla idrak edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Berat Kandili dolayısıyla İstanbul'daki camilerde mevlit programları düzenlendi. Cami görevlileri Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti, vatandaşlara ikramda bulunuldu.

"Ramazan ayının müjdecisi" olarak kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Sultanahmet, Eyüp Sultan, Süleymaniye, Fatih, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Büyük Çamlıca Camisi başta olmak üzere birçok camide mevlit programları yapıldı.

Akşam namazının ardından başlayan programlarda cami görevlilerince Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve kasideler okundu, ilahiler söylendi.

Büyük Çamlıca Camisi'nde, İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katıldığı programda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, kürsüden bu gecenin önemini anlatıp, dua etti.

Camilerde duaların edildiği etkinliklerde gecenin anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapıldı.

Cami çıkışlarında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti

Trump, Putin'in en büyük müşterisini çaldı: Artık bizden alacaklar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Simpsonlar yine mi bildi? 25 yıl önceki 'Gizemli ada' mesajı Epstein dosyalarında gerçek oldu

Simpsonlar bunu da bildi! Epstein adasını 2001'de öngörmüşler
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Fatih Ürek'in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama

Ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı

Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı
Simpsonlar yine mi bildi? 25 yıl önceki 'Gizemli ada' mesajı Epstein dosyalarında gerçek oldu

Simpsonlar bunu da bildi! Epstein adasını 2001'de öngörmüşler
Ustaca park etti, ağızları açık bıraktı! İşte o anlar

Ustaca park etti, ağızları açık bıraktı! İşte o anlar
ABD ve İran cuma günü Türkiye'de masaya oturacak

Trump, İran'la İstanbul'da masaya oturuyor