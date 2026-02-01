Beştepe Millet Camisi'nde Berat Gecesi programı düzenlenecek
Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2 Şubat Pazartesi günü, yatsı namazını müteakip Beştepe Millet Camisi'nde Berat Gecesi Programı düzenlenecektir. Tüm halkımız davetlidir." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel