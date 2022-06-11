Benzin fiyatlarından dem vuran Cübbeli Ahmet Hoca, sohbetlerinin boş kalmasına isyan etti - Haberler

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Benzin fiyatlarından dem vuran Cübbeli Ahmet Hoca, sohbetlerinin boş kalmasına isyan etti

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Güncel
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Kendi Youtube kanalı üzerinden konuşmalar yayınlamaya devam eden Cübbeli Ahmet Hoca, benzin fiyatlarının yüksekliği nedeniyle sohbetlerinin boş kalmasından yakındı.

Cübbeli Ahmet Hoca lakabıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Youtube hesabı üzerinden video yayınlamaya devam ediyor. Ünlü son olarak yayınladığı videosunda, yükselen benzin fiyatları ve sohbetlerinin boş kalmasına değindi.

"BENZİN 100 LİRA OLMUŞ"

Son günlerde akaryakıta gelen üst üste zamlardan şikayet eden Ünlü, "Gelip gitmek pahalılaştı. Benzin 100 lira olmuş ama imkanlarımız arttı derdimiz neden din değil yahu? Allah uyandırsın milleti." dedi.

"ESKİDEN MİLLET OTOBÜS TUTARDI"

Ünlü, "Eskiden millet otobüs tutardı. Yolda bir de köfte ekmek verirlerdi, şimdi nerede o. Şu anda nasıl yapacak. Adamın benzini koyup şuraya gelecek hali kalmamış" ifadelerini kullandı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Ahmet Mahmut Ünlü Güncel Haberler

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